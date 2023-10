Il Real Madrid è un tabù (anche per le altre italiane): mai battuto in Champions

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Il Napoli non ha mai battuto il Real Madrid nei quattro precedenti in campo europeo (1 pareggio, 3 sconfitte), tutti avvenuti nella Coppa dei Campioni 1987-88 (primo turno) e negli ottavi di Champions League 2016-17 Il Real Madrid ha vinto 14 delle ultime 15 partite di Champions League contro squadre italiane, vincendo tutte e sette le ultime partite giocate in trasferta in Italia.