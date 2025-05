Lukaku punta il Genoa: è la sua vittima preferita in Serie A per gol fatti e doppiette

Per gli ultimi tre passi per poter colorare d'azzurro nuovamente tutta la città, c'è bisogno anche di Romelu Lukaku e di gol pesanti in questo finale di campionato. L'attaccante azzurro, in ogni caso fondamentale nello sviluppo di gioco di Conte, punta a tornare al gol già domani sera contro il Genoa con cui ha numeri importanti.

Il Genoa infatti è la squadra contro la quale Romelu Lukaku ha segnato più gol in Serie A – sette – e l’unica tra quelle di questo campionato contro cui il belga ha realizzato più di una marcatura multipla nella competizione: due doppiette, entrambe con l’Inter, rispettivamente nel dicembre 2019 e nel luglio 2020. Lo riferiscono i colleghi di Opta.