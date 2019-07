Il ritiro entra nel vivo adesso: Ancelotti saluta i giovani e accoglie i nazionali

"Abbiamo iniziato con pochi giocatori e tanti giovani da valutare, dopo sette giorni era questa la condizione che mi aspettavo". Al termine del primo test pre-campionato col Benevento, chiuso con una sconfitta per 2-1 maturata nel finale, Carlo Ancelotti non ha nascosto le difficoltà di questa prima parte di ritiro evidenziate dalla sconfitta in un'amichevole che probabilmente andava fissata un po' più avanti. Senza i nazionali, rientrati soltanto venerdì, il tecnico ha affrontato una formazione di serie B potendo contare - tra i titolari della scorsa stagione - solo su Callejon, Malcuit e Ghoulam ed un centrocampo a dir poco sperimentale con la coppia Rog-Gaetano. Nella ripresa è sceso in campo l'acquisto Di Lorenzo, quando però l'undici era composto da seconde linee e soprattutto giovani della Primavera ed i ritmi ormai bassissimi.

Mertens, Milik, Mario Rui, Hysaj e Zielinski hanno seguito i compagni dopo aver svolto lavoro in palestra ed in tarda serata sono poi arrivati Lorenzo Insigne e Kostas Manolas, quest'ultimo accolto da Ancelotti e De Laurentiis prima di salutare centinaia di tifosi che lo invocavano all'esterno dell'albergo. Altri due arrivi che permetteranno al tecnico di alzare a breve il livello degli allenamenti, iniziare a fare sul serio per quanto riguarda le esercitazioni tattiche, i carichi di lavoro e prepararsi sicuramente meglio in vista dei prossimi test, in programma venerdì 19 contro la Feralpisalò ed il 24 contro la Cremonese, prima di quelli internazionali. Soltanto per questi ultimi, ad agosto inoltrato, Ancelotti ritroverà Koulibaly ed Allan, a conferma di un'estate molto particolare per i vari impegni con le nazionali.