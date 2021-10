Il ritorno di Mertens: come Spalletti proverà a sfruttarlo in attesa di gennaio

Oltre a Demme e probabilmente Lobotka, Luciano Spalletti dopo la sosta potrà contare nuovamente a tutti gli effetti su un elemento che ha rappresentato per anni un punto di forza del Napoli. Si tratta di Dries Mertens, che a Firenze ha trovato spazio per cinque minuti più recupero, e che sta sfruttando la sosta per migliorare ulteriormente la condizione e riprendersi un posto di primo piano. Dopo lo stop per le nazionali, il belga si candiderà intanto per essere un'alternativa sia ad Osimhen che a Zielinski da sotto punta. Un rinforzo non da poco in una fase che vedrà arrivare i primi big-match d'alta classifica e le gare d'Europa League già decisive.

"A uno come Dries gli si trova il posto o lo si crea", le parole di Luciano Spalletti a Dimaro sull'attaccante belga e non è escluso che in qualche gara, come detto, possa giocare anche insieme ad Osimhen quando sarà nelle condizioni di iniziare dal primo minuto. L'obiettivo però è chiaramente di non prendersi troppi rischi ed averlo nelle migliori condizioni nei prossimi mesi: a gennaio infatti diventerà fondamentale per sostituire proprio il nigeriano impegnato in Coppa d'Africa. Ovviamente con caratteristiche diverse, non avendo la profondità del nigeriano, ma la squadra lo conosce bene ed ha le capacità con il possesso palla - che è già il migliore del campionato e con numeri più alti rispetto agli ultimi anni - per accompagnarlo diversamente col fraseggio ed una manovra più elaborata.