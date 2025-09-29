Prima pagina

Il Roma: "Agganciati in vetta"

Oggi alle 02:00Notizie
di Antonio Noto
"Partenza choc del Napoli che subisce due gol dal Milan. Nella ripresa gli azzurri accorciano e con un uomo in più non riescono a recuperare".

Nell'edizione di oggi, Il Roma dedica la prima pagina alla prima sconfitta del Napoli in campionato che vale l'aggancio in classifica ai campioni d'Italia di Milan e Roma: "Agganciati in vetta. Partenza choc del Napoli che subisce due gol dal Milan. Nella ripresa gli azzurri accorciano e con un uomo in più non riescono a recuperare". Di seguito la prima pagina integrale.