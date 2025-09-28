Foto

CLASSIFICA - Il Napoli si fa raggiungere anche dal Milan: tre squadre in testa

Oggi alle 22:50Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli perde l'imbattibilità cadendo a San SIro contro il Milan. I rossoneri vincono 2-1 e agganciano i campioni d'Italia in testa alla classifica. Al comando a 12 punti con la squadra di Allegri e di Conte anche la Roma di Gasperini. Di seguito la classifica aggiornata.

Milan 12 (5 partite giocate)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 7 (5)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Fiorentina 3 (5)
Hellas Verona 3 (5)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 2 (5)
Lecce 2 (5)