Foto
CLASSIFICA - Il Napoli si fa raggiungere anche dal Milan: tre squadre in testa
Il Napoli perde l'imbattibilità cadendo a San SIro contro il Milan. I rossoneri vincono 2-1 e agganciano i campioni d'Italia in testa alla classifica. Al comando a 12 punti con la squadra di Allegri e di Conte anche la Roma di Gasperini. Di seguito la classifica aggiornata.
Milan 12 (5 partite giocate)
Napoli 12 (5)
Roma 12 (5)
Juventus 11 (5)
Inter 9 (5)
Atalanta 9 (5)
Cremonese 9 (5)
Como 8 (5)
Cagliari 7 (5)
Udinese 7 (5)
Bologna 7 (5)
Sassuolo 6 (5)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Fiorentina 3 (5)
Hellas Verona 3 (5)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 2 (5)
Lecce 2 (5)
Pubblicità
Notizie
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Out Rrahmani, Buongiorno ed altri problemi, vedrete domani! Milan favorito? Giochini! Su KDB..." di Redazione Tutto Napoli.net
Le più lette
Prossima partita
01 ott 2025 21:00
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Napoli
|Sporting Lisbona
In primo piano
Rileggi liveMilan-Napoli 2-1 (Saelemaekers 3', Pulisic 31', De Bruyne 60'): gli azzurri cadono a San Siro
Fabio TarantinoHojlund: "Napoli, qui sono felice! Tifosi pazzeschi. Conte mi chiede sempre una cosa"
Francesco CarboneMilinkovic: “Potevamo prendere meno gol, ma ottimo inizio! Champions? Che emozione! Su Meret e la città…”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Ce la siamo complicata da soli! I 9 nuovi sono in rodaggio, le altre già strutturate…”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Pisa 3-2 (39' Gilmour, 60' Nzola, 73' Spinazzola, 82' Lucca, 90' Lorran): gli azzurri soffrono ma si prendono la vetta
Davide BarattoNapoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte riduce il turnover, restano pochi ballottaggi
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com