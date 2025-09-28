La riapre De Bruyne dal dischetto! Milan in dieci!

di Antonio Noto

Al 57' calcio di rigore per il Napoli e Milan in dieci uomini. Estupinan atterra Di Lorenzo pronto a ribadire a porta sguarnita il paratone di Maignan, successivamente l'esterno rossonero viene espulso dopo l'intervento del Var. Dal dischetto va De Bruyne, perfetta l'esecuzione del fuoriclasse belga, che spiazza Maignan. Terzo centro in campionato per lui, tutti arrivati in gare giocate in trasferta, e il Napoli si porta sul 2-1. 