Triplo cambio per il Napoli, De Bruyne molto arrabbiato quasi evita Conte

Al 72' e con l'uomo in più, triplo cambio per il Napoli: Fuori De Bruyne, McTominay ed Højlund, dentro Lucca, Neres ed Elmas. Al momento del cambio, accettato da McTominay e Hojlund, il fuoriclasse belga ha quasi evitato Conte, era molto arrabbiato. Lo riferisce il bordocampista Dazn.