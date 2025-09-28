Tre gol in tre gare in trasferta per De Bruyne: è il primo centrocampista a riuscirci

San Siro torna a esplodere di gioia con il Milan di Allegri che supera 2-1 il Napoli campione d’Italia. Decisive le reti di Saelemaekers e Pulisic, mentre tra i pali Maignan si conferma protagonista con interventi determinanti. Per i partenopei è Kevin De Bruyne a segnare dal dischetto il momentaneo 2-1, centrando il suo terzo gol in campionato.

Il centrocampista belga entra così nella storia della Serie A: è infatti il primo a realizzare una rete in ognuna delle sue prime tre trasferte dal 2000. In generale, l’impresa era riuscita solo a tre giocatori nello stesso arco temporale: Piatek nel 2018, Klose nel 2011 e Zárate nel 2008, come riportato dai dati Opta.