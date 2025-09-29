Prima pagina

Il Mattino: "Napoli, notte amara"

di Antonio Noto

Nell'edizione odierna, Il Mattino apre in prima pagina con il primo ko in campionato del Napoli, che cade 2-1 a San Siro contro il Milan: "Napoli, notte amara. Prima sconfitta in campionato per gli uomini di Conte: il Milan vince 2-1 e aggancia gli azzurri in vetta". Di seguito la prima pagina integrale.