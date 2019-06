Il Roma - Allan e Fabian possono rinnovare: la strategia dopo le super offerte

Se non partono, e difficilmente accadrà, resteranno felici e contenti. Perché il Napoli, avendoli blindati e considerandoli incedibili, garantirà loro un cospicuo aumento di stipendio. Un passaggio obbligatorio per tenersi buoni Allan e Fabian Ruiz, i centrocampisti del presente e del futuro, i pezzi pregiati di un mercato spaccato in due: da una parte l'esigenza di acquistare e dall'altra quella di congelare l'attuale squadra, cercando di rinforzarla. Il Psg non è più tornato alla carica per Allan ma a gennaio era pronto a ricoprirlo d'oro, la stessa cosa vorrebbe fare il Real Madrid per riportare a casa lo spagnolo Fabian Ruiz. Strada sbarrata per entrambi, ma con dinamiche diverse, ed ora l'esigenza comune di dare un senso a quelle valutazioni economiche che raggiungono vette altissime. Siamo appena all'inizio di un discorso, non c'è nulla di avviato, se ne riparlerà da settembre in poi ma intanto è già tempo di gettare le basi per il futuro.



ALLAN E IL PSG. Il Napoli cede Allan solo per una cifra altissima che superi almeno i 70 milioni di euro. Lo ha fatto sapere a tutti i club interessati, lo sapeva anche il Psg che, però, ha smesso di cercarlo, almeno per il momento. Le attenzioni dei francesi sono rivolte altrove. Allan avrebbe guadagnato il triplo a Parigi, avrebbe accettato senza indugi ma ora è felice di restare e la società, che gliel'aveva promesso, presto si metterà in contatto col suo agente per dialogare sul rinnovo di contratto con aumento d'ingaggio. Non le stesse cifre proposte dal Psg, ovviamente, ma si troverà un'intesa che possa accontentarlo.



FABIAN E IL REAL MADRID. L'Europeo Under 21, che sta disputando da protagonista, ha convinto il Real Madrid a puntare tutto su Fabian Ruiz. Il Napoli, però, si è opposto. Ha già fatto sapere al club spagnolo che l'andaluso non è in vendita. Almeno per quest'estate. Nessuna clausola rescissoria, per lui, dunque servirebbero cifre esagerate che il Real Madrid, dopo aver già speso 300 milioni, difficilmente deciderà di sborsare. Fabian Ruiz è felice di stare a Napoli e la sua prima stagione è stata positiva. Per questo motivo la società starebbe pensando ad un aumento d'ingaggio con nuova scadenza del contratto con l'ipotesi trapelata dalla Spagna di poter inserire anche una clausola rescissoria con una valutazione altissima per tutelarsi in caso di nuovo assalto del Real Madrid e non solo.



LA FORZA DI RIFIUTARE. A gennaio il 'no' al Psg per Allan ed ora il 'no' al Real Madrid per Fabian Ruiz. Il Napoli non ha esigenza di vendere, lo farebbe solo per cifre fuori mercato o, come nel caso di Lavezzi, Cavani e Higuain, quando c'è di mezzo una clausola rescissoria. In quel caso, però, non si tratta mai di una vera e propria cessione. La conferma ulteriore, questa, della forza del Napoli sul mercato, della crescita di una società che intende blindare tutti, si tiene stretta i suoi gioielli e ad essi prova ad affiancarne altri per diventare sempre più competitiva in Italia e, soprattutto, in Europa.