Prima pagina Il Roma: "Due giganti per il Napoli. Osimhen aspetta Psg o Chelsea”

Il quotidiano "Il Roma" dedica il riquadro a destra della prima pagina a Lukaku e McTominay in arrivo per il Napoli di Conte

Il quotidiano "Il Roma" dedica il riquadro a destra della prima pagina a Lukaku e McTominay: "Due giganti per il Napoli" visto che i due giocatori nella giornata di domani svolgeranno le visite mediche a Villa Stuart prima di firmare entrambi con il Napoli. Sottotitolo anche per la questione delle cessioni, in questo caso quella del bomber nigeriano: "Osimhen aspetta Psg o Chelsea". Di seguito la prima pagina integrale.