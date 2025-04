Prima pagina Il Roma: "Fuga per lo scudetto"

"Il Napoli sfrutta il ko dell'Inter con la Roma e vola a +3 grazie alla doppietta di McTominay. Conte: 'Il tricolore sarebbe un prodigio'".

Nell'edizione odierna, Il Roma dedica l'apertura in prima pagina alla vittoria del Napoli contro il Torino che manda gli azzurri in vetta da soli alla classifica: "Fuga per lo scudetto. Il Napoli sfrutta il ko dell'Inter con la Roma e vola a +3 grazie alla doppietta di McTominay. Conte: 'Il tricolore sarebbe un prodigio'". Di seguito la prima pagina integrale.