Prima pagina Il Roma: "McPasqua"

vedi letture

"McPasqua", apre così in prima pagina Il Roma nell'edizione odierna, celebrando la rete di McTominay che risulta ancora una volta decisivo per la vittoria degli azzurri. Il sommario: "Il Napoli soffre col Monza, ma lo scozzese segna il gol che vale l'aggancio all'Inter. Conte: «Resto solo per vincere»". Di seguito la prima pagina integrale.