Il Roma - Mertens ha detto sì: ADL pagherà 2mln di bonus alla firma

Giornata importante per il futuro di Dries Mertens. Quest'oggi il belga si è incontrato con il presidente De Laurentiis in merito alla questione rinnovo: la fumata bianca sembra ad un passo. Il giornalista de il Roma Giovanni Scotto ha dato gli ultimi aggiornamenti in merito svelando che il belga avrebbe detto sì al Napoli dopo l’inserimento dei 2 milioni offerti dal patron alla firma. L’attaccante ne aveva chiesti 3. Quindi confermati i numeri della precedente offerta ma ritoccati i bonus.

