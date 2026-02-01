Prima pagina

Il Roma: "Più forti di tutto"
di Davide Baratto

"Più forti di tutto", apre così in prima pagina il quotidiano Il Roma nell'edizione odierna, riferendosi all'ennesima defezione della stagione, stavolta occorsa al capitano azzurro. Il sommario: "Un Napoli eroico torna a vincere contro la Fiorentina, ma c'è ansia per il grave infortunio a Di Lorenzo. Conte: «Incazzato per il mercato bloccato»". Di seguito la prima pagina integrale.