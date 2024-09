Prima pagina Il Roma: "Poker da primato"

"Poker da primato", apre così in prima pagina l'edizione odierna de Il Roma, parlando della vittoria della squadra di Conte che ha travolto 4-0 il Cagliari. Il sommario: "Il Napoli batte il Cagliari con i gol di Di Lorenzo, Kvara, Lukaku e Buongiorno e sfrutta il pari dell'Inter per volare in vetta". Di seguito la prima pagina integrale.