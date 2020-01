Il San Paolo non fa più paura

Il Napoli sta vivendo una situazione di classifica tremendamente complicata: a inizio stagione erano tutt’altri gli obiettivi posti e, vedere oggi squadre come Cagliari e Parma essere sopra, dà l’immagine di quanto siano stati deludenti i risultati degli azzurri in questa prima parte di stagione. Le difficoltà del Napoli sono tante e bisogna mettersi prima possibile all’opera per cercare di risolverle. Gli azzurri avranno nelle prossime tre gare in campionato: la Lazio in trasferta e poi Fiorentina e Juventus in casa, proprio nel San Paolo che sta diventando un problema.

TERRA DI CONQUISTA - Fuorigrotta è diventata terra di conquista: un solo punto ottenuto nelle ultime quattro giocate in casa (0-0 contro il Genoa che lotta per non retrocedere) e tre sconfitte (Bologna, Parma e Inter). L’ultima vittoria in terra amica risale addirittura alla gara contro il Verona di ottobre. Trend assolutamente da invertire se si vuole costruire una rimonta in questa seconda parte di campionato: il San Paolo deve tornare a essere un fortino come lo era in passato.

SAN PAOLO COME UNA CATTEDRALE - “La sera quando ci fu l’inno della Champions, vedendo 80.000 persone fischiarci mi resi conto in che guaio ci eravamo messi! Qualche partita importante nella mia carriera l’ho giocata, ma quando sentii quell’urlo fu la prima volta che mi tremarono le gambe!! Fu l’unica volta che dopo aver perso rimasi in campo per godermi lo spettacolo!” Queste furono le parole di un giocatore del calibro di Yaya Tourè dopo un Napoli Manchester City. Oggi, causa le nuove disposizioni, il San Paolo è diventata una vera e propria cattedrale: continuare a giocare in uno stadio che assomiglia più ad un teatro, che ad campo da calcio, non aiuta. E’ davvero triste assistere a questo non tifo da parte dell’intero impianto di Fuorigrotta, è qualcosa che mortifica la passione. C’è bisogno di trovare una soluzione affinchè si ritorni a quel sostegno vero che ha sempre contraddistinto i colori azzurri, che faceva venire i brividi ai calciatori avversari quando ci mettevano piede, quello che era l’inferno per gli altri, ora è divenuto inferno per lo stesso Napoli.