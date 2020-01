Il San Paolo sta diventando una pista da pattinaggio?

Il Napoli è tornato alla vittoria contro la Lazio nella gara di Coppa Italia raggiungendo un doppio obiettivo: conquistare la semifinale e dare un segnale di ai propri tifosi. In una partita che definire folle è un eufemismo, sono piovute critiche anche al manto di gioco del San Paolo, sul quale si continua a scivolare

SI PATTINA - Sul terreno del San Paolo, 'si pattina'. E' difficile stare in piedi e le gare diventano imprevedibili. Il Napoli per via di clamorosi scivoloni ha già pagato lo scotto regalando gol al Parma (scivolone di Zielinski) e all'Inter ( Di Lorenzo e Manolas). Anche ieri i calciatori hanno continuato a trovare difficoltà: Ospina è scivolato ma stavolta senza pagare. E' andata peggio a Immobile sul rigore che poteva dare il pareggio alla Lazio. Anche il portiere dei romani Strakosha è scivolato: stava per regalare un pallone d'oro a Milik. Bisogna porre rimedio alle condizioni del campo perchè le gare interne rischiano di diventare una vera e propria lotteria