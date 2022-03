Il sostituto di Di Lorenzo? C’è un centrale che ha già giocato lì

Il Napoli per la prossima trasferta di Bergamo contro l’Atalanta dovrà rinunciare a Giovanni Di Lorenzo.

Il sostituto: Zanoli, dopo i buoni minuti giocati contro l’Udinese all’uscita dal campo del terzino della Nazionale, sembra il più probabile sostituto per il prossimo impegno del Napoli. L’altro terzino destro Malcuit, è infatti reduce da un infortunio e potrebbe non avere i 90’ minuti nelle gambe. Oltre ai due terzini di ruolo, però Spalletti ha disposizione in rosa un altro uomo che all’occorrenza ha giocato anche sulla fascia destra. Si tratta di Axel Tuanzebe, che nella sua esperienza in Inghilterra ha per 17 volte ricoperto il ruolo di terzino destro (10 volte con l’Aston Villa in Championship, e 7 col Manchester United in tutte le competizioni).

Perché con Tuanzebe a destra? Spalletti all’andata contro l’Atalanta, viste anche le tante assenze, schierò la difesa a tre. Stavolta contro gli orobici potrebbe schierarsi di nuovo col 4-3-3, come fatto a Verona, contro una squadra che per il modo di giocare ricorda l’Atalanta di Gasperini. Tuanzebe, però, permetterebbe al Napoli di passare in fase di costruzione a tre dietro, così da allargare il gioco dal basso sul pressing bergamasco. Con l’inglese in campo ci sarebbe inoltre maggiore fisicità, contro una squadra fisica e forte di testa come l’Atalanta, e si potrebbe anche tamponare sul centro destra l’assenza dello squalificato Rrahmani.