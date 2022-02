Il Tribunale di Madrid condanna Eto'o: deve riconoscere una figlia nata nel 1999

Samuel Eto'o è stato condannato dal tribunale di Madrid per non aver riconosciuto una figlia nata nel 1999 da una relazione con una donna conosciuta due anni prima. Erica Do Rosario Neves è il nome della ragazza; la madre, Adileusa, aveva confessato all'ex giocatore di Barcellona e Inter di essere incinta ma il camerunese avrebbe fatto perdere le sue tracce durante la gravidanza, evitando di rispondere alle telefonate e alle e-mail della donna. Dopo aver testimoniato e fornito prove biologiche ai giudici, alle donne è stato riconosciuto un assegno di 1.400 euro al mese.