Il turnover in Coppa Italia sarà ampio: le scelte di Conte per il Palermo

Dopo aver trovato continuità con tre vittorie di fila ed un pareggio allo Stadium ed una certa solidità (un gol incassato, peraltro su rigore, nelle ultime quattro), Antonio Conte lavora al prossimo step che è coinvolgere maggiormente il resto dell'organico per poter contare su più giocatori. In questo senso può essere importante l'impegno di domani contro il Palermo, per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, che oltre alla chance di riallinearsi agli ottavi con le big del campionato darà al tecnico del Napoli la possibilità di ruotare l'organico prima dei match contro Monza e Como al Maradona che possono dire già tanto prima della sosta per le nazionali in termini di crescita ed anche di classifica.

Maxi-turnover

Considerando i cinque cambi e la possibilità all'occorrenza di buttare nella mischia i titolari nella ripresa, Antonio Conte dovrebbe partire con una formazione rivoluzionata. Non nel modulo perché si va verso la conferma del 4-2-3-1 visto allo Stadium, ma sicuramente negli interpreti: scelta obbligata in porta perché Meret sarà fuori per circa un mese e quindi prima da titolare per Caprile. In difesa esordio per Rafa Marin, probabilmente in coppia con Juan Jesus, con Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra nella solita alternanza con Olivera. In mediana altro esordio da titolare, quello di Gilmour, al fianco probabilmente di Lobotka; in attacco il quarto esordio di un acquisto estivo, quello di Neres che agirà a destra con probabilmente Ngonge a sinistra e Raspadori da sottopunta alle spalle di Simeone. Dieci cambi rispetto all'ultima formazione vista allo Stadium.