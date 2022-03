Il Verona di Tudor ha perfezionato il gioco di Juric: migliorati i numeri della scorsa stagione

Il Verona con Tudor ha migliorato quasi tutti i numeri della scorsa stagione.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Verona con Tudor ha migliorato quasi tutti i numeri della scorsa stagione. La squadra gialloblù ha guadagnato 26 punti in 14 match interni in questo campionato: esattamente gli stessi del Napoli in casa (8V, 2N, 4P); in tutta la scorsa stagione di Serie A, i gialloblù avevano ottenuto 24 punti, in 19 partite al Bentegodi. A riferirlo sono i colleghi di Opta.