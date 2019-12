Il West Ham sogna Benitez, ma la clausola è da paura: cifra altissima per liberarlo dal Dalian

(ANSA) - ROMA, 04 DIC - Rafa Benítez torna a far parlare di sé anche dalla lontana Cina, dove si è trasferito per allenare il Dalian Yifang. I tifosi del Newcastle non hanno dimenticato l'allenatore spagnolo che ha riportato la squadra bianconera in Premier League, dopo alcuni anni vissuti nel campionato di categoria inferiore. Adesso, secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo As, ci sarebbe un progetto per riportare l'ex tecnico di Inter e Napoli nel campionato inglese. Ce l'hanno in mente i dirigenti del West Ham, che sognano di affidargli la panchina. Impresa non facile, per via della clausola rescissoria che blinda il tecnico: si tratta di quasi 24 milioni di euro, che raddoppia lo stipendio percepito da Benitez (13,4 milioni). Lo spagnolo è legato al club cinese da altri due anni di contratto, ma non sarà facile farlo tornare in Europa, sebbene altri club di Londra - come l'Arsenal, rimasto orfano di Unai Emery - vorrebbero puntare su di lui. Proprio i 'Gunners' si sono rifiutati di pagare 17 milioni al Leicester per liberare l'altro grande candidato alla panchina, Brendan Rodgers. (ANSA).