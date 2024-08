Immobile da sogno! Doppietta e Supercoppa: distrutto 5-0 il Galatasaray di Mertens

Inizio da sogno per Ciro Immobile al Besiktas. Prima uscita ufficiale e primo trofeo in bacheca. Il Besiktas ha infatti battuto il Galatasaray in finale di Supercoppa turca: dell'ex Lazio il gol messo a segno dopo appena 21" dall'inizio del match e che lo iscrivono, pronti via, nella storia del calcio turco. È infatti la rete più veloce mai realizzata nella manifestazione.

Di Immobile anche il gol il tris dagli undici metri: 3-0 e punto esclamativo sul match che vedrà anche le firme di Silva e Hekimoglu per il pokerissimo ai giallorossi. All'ex Lazio sono serviti appena novanta minuti per mettere in bacheca il primo trofeo in Turchia e ventuno secondi per entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi. Battuto il Galatasaray di Mertens (sostituito all'intervallo), Torreira ed Icardi tra gli altri.