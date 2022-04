In arrivo un altro Lozano: il fratello di Hirving giocherà in Europa

Sta arrivando in Europa il fratello di Hirving Lozano, ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta arrivando in Europa il fratello di Hirving Lozano, ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Mauricio, venticinquenne centrocampista in arrivo dal Messico in Europa. A Istanbul, in Turchia: Lozano junior, fino a poco tempo fa tesserato con i Pumas Tabasco, ha ottenuto un prestigioso mese di prova con il Galatasaray. Con la speranza di coronare un giorno il suo sogno: giocare con il Chucky nella stessa squadra".