In estate non ne parlava nessuno. Oggi è uno dei segreti del Napoli

Nessuno ne parlava, anzi pochi. Erano i giorni di Buongiorno, di Di Lorenzo e Kvaratskhelia blindati, di Osimhen che chissà che fine faceva, di Lukaku che già aspettava. Era estate e Mathias Olivera era uno della rosa. Poteva fare il braccetto a sinistra o il classico esterno nell'iniziale 3-4-2-1 di Conte. Ma era uno dei tanti.

Oggi è un protagonista. Se ne sta parlando di più perché ogni prestazione è preziosa. Come l'ultima col Milan. Uno dei migliori in campo. Difensore più che attaccante, terzino prudente più che esterno offensivo. Una sorta di centrale aggiunto, per Conte, ma che corre ovunque, che rincorre tutti, che copre, che fa le diagonali giuste (come su Musah), che non si risparmia. Uno dei migliori. Uno dei segreti del Napoli primo in classifica. Un'altra intuizione nell'estate dello scudetto che sta emergendo soprattutto adesso.