In Europa solo Verona e Liverpool hanno il tridente già in doppia cifra: i numeri

Tudor ha migliorato ulteriormente la produzione offensiva rispetto a Juric. Il Verona è soltanto una delle due squadre, insieme al Liverpool, a vantare tre calciatori in doppia cifra di gol in questa stagione nei maggiori cinque campionati europei: Simeone (15), Caprari (10), Barak (10) per i gialloblù, Salah (19), Jota (12), Mané (12) per i Reds. In linea generale il Verona è a quota 53 gol, meglio del Napoli (49)