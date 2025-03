"In Francia giocano a scapoli e ammogliati", il retroscena su cosa disse Allegri al Psg

Giovanni Galeone, ex allenatore, mentore di Allegri, ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport raccontando i lati più nascosti del tecnico toscano, accostato con forza alla panchina del Milan. Queste le sue dichiarazioni:

"Max è pigro e se glielo dici si offende. Quando lavorò al Milan gli misero a disposizione un insegnante d’inglese per fare pratica tutti i giorni. Mai ascoltato, non ne aveva voglia. Lo sceicco del PSG telefonò pregandomi di convincerlo ad andare. Tre, quattro anni di contratto, Max avrebbe dovuto crescere Motta che allenava le giovanili e in seguito sarebbe passato in prima squadra. Vai a Parigi, gli ripetevo. Vacci, mister, vincerai tutto".

Questa, sempre a detta di Galeone, fu invece la risposta di Allegri: "'In Francia giocano a scapoli e ammogliati'. Che gli vuoi dire? Pensa che ha rifiutato il Chelsea due volte nello stesso anno, la seconda perché era appena morta sua mamma. Poi l’Arsenal dopo Wenger".