In Inghilterra elogiano il Napoli: "Inizio perfetto dopo un'estate difficile, è già al top della forma"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Un inizio perfetto". Anche in Inghilterra piovono elogi sul Napoli dopo il grande risultato ottenuto a Verona al debutto in campionato. Il Times, in un articolo presente nella sua edizione online, scrive che “Il Napoli ha avuto un’estate difficile in cui ha perso Koulibaly, Insigne e Mertens", ma "al Bentegodi si è già visto al top della forma".