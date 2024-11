In quanti in processione al Murales Maradona: da Mourinho prima di un Napoli-Roma a Conte

Sono passati quattro anni dalla scomparsa di Diego Armando Maradona, lunedì 25 novembre sarà il quarto anniversario. In questi anni il murales a lui dedicato ai Quartieri Spagnoli è diventato un luogo di culto per i tifosi e un punto d'interesse per milioni di turisti che l'hanno visitato.

Scrive la Gazzetta dello Sport: "Quanti ne sono passati per quella strada che sa esclusivamente di lui, sono andati in processione, alcuni in incognito o anche camuffati, non per nascondersi ma per lasciare che fosse lui, esclusivamente ed eternamente Lui, a dominare l’aria: José Mourinho, prima di un Napoli-Roma, volle posare un fascio di rose; Adriano Galliani preferì una preghiera, un segno della croce, un saluto; e Antonio Conte, sfidando le tenebre, arrivò in via Emanuele de Deo con la famiglia".