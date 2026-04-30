Ultim'ora Inchiesta arbitri, 4 ore di interrogatorio a Gervasoni: "Audio Inter-Roma manipolati? Lo escludo"

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Quasi quattro ore di interrogatorio per Andrea Gervasoni, autosospeso dalla Can dopo l’iscrizione nel registro degli indagati.

Quasi quattro ore di interrogatorio per Andrea Gervasoni, autosospeso dalla Can dopo l’iscrizione nel registro degli indagati da parte della Procura di Milano. All’uscita dalla caserma della GdF in cui è stato sentito dal pm Maurizio Ascione, ha risposto anzitutto alla presunta manipolazione degli audio Var di Inter-Roma, partita su cui la Procura non sta indagando al momento: “Lo escludo al 100%”.

Com’è andato l’interrogatorio? “Io mi sono messo a disposizione del magistrato e rimango in attesa, ho dato tutte le risposte che dovevo”.

Crede ci sia una guerra tra arbitri? “Non rispondo a queste cose”.

Da vice Rocchi, come sta vivendo questi giorni? “Ve lo potete immaginare”.

Chi c’era come supervisore su Salernitana-Modena? “Io ho spiegato tutto quello che riguarda la mia posizione con mia tranquillità”.

Ritiene che questa presunta frode sia stata fatta per favorire alcuni arbitri? “Non rispondo a questa domanda, c’è un’indagine in corso e rispetto il lavoro del magistrato”.

Può darsi che chi si ritiene fuori dal mondo arbitrale si voglia vendicare? “Rispetto il lavoro del magistrato, continuerò a ripetere solo quello”.