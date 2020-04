Incontro UEFA-Federazioni: ipotesi Coppe europee entro fine agosto

Giornata molto importante per il futuro del calcio Europeo. Secondo quanto riferisce la redazione di Sport Mediaset Champions League ed Europa League in campo a fine agosto. Queste sono le prime indiscrezioni dal meeting in videoconferenza tra la Uefa e le 55 federazioni nazionali associate per discutere l'eventuale ripresa di campionati e coppe europee. Le parti, secondo quanto filtra, concordano sull'impossibilità di tornare in campo prima di fine maggio-inizio giugno.

SPAGNA E ITALIA - La Uefa si sarebbe detta disposta a spostare i turni mancanti di Champions League ed Europa League a luglio e agosto, ma questo piano - a quanto risulta - non è ancora stato approvato dal Comitato Esecutivo. Questo perché restano da trovare le soluzioni per la conclusione dei campionati che, sempre per la Uefa, in particolare per Italia e Spagna, difficilmente potranno essere portati a termine entro il 31 luglio o il 31 agosto.