Incredibile comunicato del Sassuolo: “Per sicurezza vietate maglie o sciarpe del Napoli”

Singolare comunicato da parte del Sassuolo in vista della gara col Napoli. Il club neroverde infatti scrive

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Singolare comunicato da parte del Sassuolo in vista della gara col Napoli. Il club neroverde infatti sapendo che ci saranno comunque tanti napoletani in altri settori (residenti non in Campania) scrive: "Si ribadisce che in Tribuna Sud potranno acquistare i biglietti esclusivamente i possessori della Sassuolo Card e per questioni di sicurezza ed ordine pubblico, sarà ASSOLUTAMENTE VIETATO l’ingresso di maglie, sciarpe, bandiere della squadra ospite; si ricorda infatti che il settore in questione è esclusivamente riservato ai tifosi del Sassuolo.