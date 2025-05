Classifiche a confronto: Napoli a +24, l'Inter è a -15

vedi letture

Dopo 36 giornate di campionato, il confronto con la passata stagione restituisce un’immagine chiara dell’evoluzione delle big. Il Napoli, attuale capolista nonostante il pari con il Genoa nell’ultimo turno, ha messo insieme 27 punti in più rispetto allo stesso punto dello scorso campionato: un salto impressionante che certifica il cambio di passo sotto la gestione Conte.

L'Inter è al secondo posto ad un solo punto dalla capolista, ma in evidente calo rispetto al 2023/24: per i nerazzurri 15 punti in meno, segnale di una stagione meno continua rispetto a quella dello scorso anno.

Ecco la classifica proposta da Tuttomercatoweb

Napoli 78 punti (+27 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 36 giornate)

Inter 77 (-15)

Atalanta 71 (+8)

Juventus 64 (-3)

Lazio 64 (+5)

Roma 63 (+3)

Bologna 62 (-5)

Milan 60 (-14)

Fiorentina 59 (+3)

Como 48 (in Serie B)

Torino 44 (-6)

Udinese 44 (+11)

Genoa 40 (-6)

Cagliari 33 (=)

Hellas Verona 33 (-1)

Parma 32 (in Serie B)

Venezia 29 (in Serie B)

Lecce 28 (-9)

Empoli 28 (-4)

Monza 18 (-27)