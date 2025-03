Incredibile in Brasile-Colombia: il ct verdeoro fa 7 sostituzioni, ma è tutto regolare

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Un brivido è corso in tutto il Brasile quando il ct della Seleçao Dorival Junior ha fatto uscire Vinicius Junior al minuto n. 102 della sfida vinta 2-1 contro la Colombia con rete decisiva dello stesso Vini Jr al 99'. Tutto nasce che quella del giocatore del Real è stata la settima sostituzione effettuata dal tecnico brasiliano e molti hanno pensato a un errore tecnico che al Brasile sarebbe costato la sconfitta a tavolino. In realtà non andrà così, perché Dorival Junior ha dimostrato di conoscere bene il regolamento. Innanzitutto va ricordato che nel corso del secondo tempo Alisson e il colombiano Davinson Sanchez si sono scontrati colpendosi anche con la testa e sono stati costretti a uscire, sia epr la botta presa che in base al protocollo Ifab-Fifa relativo alle concussioni.

E ciò prevede che, se l'uscita dal campo è provocata da una situazione del genere, che i tecnici possano effettuare una sesta sostituzione. Ma non solo, perché con il Protocollo in vigore, dopo una commozione cerebrale come quella patita da Sanchez e il colpo alla testa di Alisson, i regolamenti Ifab - aggiornati a luglio del 2024 - consentono anche un ulteriore sostituzione extra per le due squadre, "fino ad un massimo finale di 7 cambi", quindi proprio come ha fatto il ct del Brasile. "Quando viene utilizzato un sostituto per commozione cerebrale, anche la squadra avversaria ha la possibilità di utilizzare un 'sostituto aggiuntivo' per qualsiasi motivo", è scritto nel regolamento. Da qui l'uscita di Vinicius al 102′, che a quel punto comunque, per evitare di 'spaventare' i suoi connazionali, forse Dorival Junior avrebbe potuto evitare. (ANSA).