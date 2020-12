Incredibile, ma vero: Napoli unica squadra che non ha ricevuto rigori in Serie A

Ne mancavano poche a completare la classifica, ora ci sono quasi tutte. Manca il Napoli. Nell'elenco delle formazioni che hanno ricevuto almeno un rigore in campionato, in questa Serie A, ci sono tutti tranne la squadra di Gattuso. Zero penalty in tredici partite. La classifica vede al primo posto il Milan con 9 rigori, a seguire la Juventus a 5, quindi la Roma e il Sassuolo a 4. Lazio, Inter, Verona, Crotone e Torino sono fermi a 3. A due ci sono: Sampdoria, Benevento, Atalanta, Fiorentina, Cagliari. Un solo rigore per Bologna, Genoa, Parma, Udinese e Spezia. Zero per il Napoli.