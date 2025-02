Ufficiale Incredibile, nello stesso turno di Lautaro c’è uno squalificato per blasfemia in B

vedi letture

Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, non ha fatto alcun cenno a Lautaro Martinez nel referto della 25esima giornata di Serie A. Nessuna squalifica, dunque, per il capitano dell'Inter, pizzicato dalle telecamere dopo il derby d'Italia contro la Juventus mentre imprecava per la sconfitta pronunciando presunte espressioni blasfeme.

Discorso diverso, invece, in Serie B, dove il Giudice Sportivo ha fermato Alex Ferrari della Sampdoria: una giornata per ‘aver pronunciato espressione blasfema al 47° del primo tempo’ e due giornate invece per il rosso ricevuto per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere inoltre, al 47° del primo tempo, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irrispettosa agli Ufficiali di gara”.