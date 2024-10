Indizio di mercato per gennaio dal campo? Tre giocatori giocano pochissimo

Esistono già i titolarissimi - Lobotka, Anguissa, Rrahmani, Di Lorenzo -, il dodicesimo perfetto (Neres), i jolly (Mazzocchi, Olivera) ma anche quelli in attesa di chance. Nella speciale classifica dei più impiegati da Conte in stagione, in vetta c'è Lobotka con 758 minuti, in coda ci sono Folorunsho con 17', Zerbin con 33', infine Ngonge con 85' e due gol al Palermo in Coppa Italia con convocazione in nazionale raggiunta pochi giorni fa.

Tre giocatori che stanno giocando poco perché senza le coppe europee il numero di gare si riduce. Per questo motivo a gennaio per qualcuno di loro potrebbero aprirsi le porte del mercato. Non è un mistero che già a fine estate per Folorunsho e Ngonge si parlava di possibile addio o arrivederci in prestito. Alla fine entrambi sono rimasti e almeno fino a gennaio daranno tutto in allenamento per provare a convincere Conte in vista della domenica. Il mercato è ancora lontano.