Ultim'ora Infortunio De Bruyne preoccupa: Dazn svela la prima diagnosi

Kevin De Bruyne ha subito un infortunio che pare serio: oggi, contro l'Inter, dopo aver calciato il rigore ha accusato un problema al flessore della coscia destra. Il belga non solo è stato costretto ad uscire dal campo, ma è stato persino necessario l'intervento dei sanitari per poi vederlo successivamente andare in panchina in stampelle.

Federica Zille, giornalista DAZN, nel post-partita ha aggiornato sulle sue condizioni: "Una prima diagnosi cauta è di un risentimento muscolare alla coscia destra, per quanto lo abbiamo visto sofferente, per come sia uscito, avendolo visto in stampelle... Vediamo, perché lo abbiamo visto in forte sofferenza Kevin De Bruyne. Sul dischetto inizialmente si era presentato Neres, quando Conte lo ha visto si è messo a urlare ai suoi giocatori: 'Dite che deve batterlo Kevin, non lui!', ha incaricato De Bruyne in modo assoluto di battere questo calcio di rigore. Da qui è nato l'infortunio che sembra preoccupante".