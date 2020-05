Infortunio Fabian, niente di grave per lo spagnolo: le ultime

Il Napoli sta continuando con gli allenamenti individuali a Castel Volturno: Fabian, ieri, ha dovuto interrompere la seduta per un affaticamento muscolare. Subito era scattato l'allarme in casa Napoli, ma come riferisce la redazione di Calciomercato.it, la situazione della mezz'ala spagnola non preoccupa.

PRECAUZIONE - L’affaticamento è stato lieve e si è deciso per precauzione di non correre alcun rischio, data la delicata preparazione che attende i gli azzurri in vista del possibile ritorno al calcio giocato.