Infortunio Koulibaly, il precedente non fa ben sperare: due anni fa 45 giorni di stop e la ricaduta

Il Napoli dovrà fare a meno di Kalidou Koulibaly per un po' di tempo. Quanto? Un mesetto circa, forse anche qualcosina in più visto che il precedente non fa ben sperare. L’esperienza insegna che i tessuti muscolari di Kalidou sono parecchio delicati, proprio per la potenza che poi riescono a esprimere. A dicembre 2019 l'ex Genk si fece male proprio al bicipite femorale e rientrò solo a inizio febbraio ed ebbe una ricaduta con risentimento che lo portò a saltare altre tre partite, cioè tutto febbraio.