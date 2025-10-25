Infortunio Meret, si è fatto male da solo in rifinitura: la dinamica dell’incidente

Un altro infortunio in casa Napoli. Ieri a Castel Volturno è toccato anche ad Alex Meret. Il portiere, nel corso della rifinitura verso l’Inter, s’è procurato la frattura del secondo metatarso del piede destro. Una dinamica molto sfortunata: il portiere del Napoli, come rivelato dal giornalista Pasquale Tina di Radio Marte, “Ha messo male il piede” durante un movimento di routine.

Il bollettino medico del Napoli ha confermati uno stop tra le sei e le otto settimane, con il rischio di rivederlo in campo solo nel 2026. Stasera, nel big match al Maradona contro l'Inter, in porta toccherà quindi a Milinkovic-Savic. Una vera emergenza tra i pali per Antonio Conte, che perde un altro titolare nel momento più delicato della stagione e che non ha disposizione per infortunio nemmeno il terzo portiere Nikita Contini.