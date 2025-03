Ufficiale Infortunio per Contini, c’è lesione: la diagnosi della SSCNapoli

Si ferma Nikita Contini. Il terzo portiere del Napoli ha accusato un risentimento muscolare, come annunciato dalla SSC Napoli in una nota ufficiale. Di seguito il comunicato con l’esito degli esami: “Nikita Contini ha accusato un risentimento muscolare. Il calciatore azzurro si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del bicipite femorale della coscia sinistra”.

