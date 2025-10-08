Ufficiale Infortunio Politano, ecco il comunicato del Napoli: l'esito degli esami

Nella vittoria del Napoli in rimonta contro il Genoa, che ha portato la squadra di Antonio Conte in testa alla classifica di Serie A assieme alla Roma, la nota negativa è arrivata dall'infermeria. Nel corso della gara del Maradona, infatti, gli azzurri hanno dovuto fare i conti con gli infortuni di Matteo Politano e Stanislav Lobotka. All'inizio della seconda frazione di gioco, l’esterno ha rimediato un guaio fisico: un fastidio al flessore della coscia destra. Politano si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva al gluteo destro.

Di seguito il comunicato diramato dalla SSC Napoli sul proprio sito web ufficiale: "Stanislav Lobotka e Matteo Politano si sono sottoposti a controlli strumentali in seguito agli infortuni rimediati nel corso del match contro il Genoa. Gli esami hanno evidenziato una lesione distrattiva all'adduttore della coscia destra per Lobotka. Per Politano lesione distrattiva al gluteo destro”.