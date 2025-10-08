Ufficiale Bologna-Napoli, vendita biglietti vietata ai residenti in Campania: si attende l’Osservatorio

Al via oggi la vendita dei biglietti per Bologna-Napoli, in programma domenica 9 novembre alle ore 15 allo stadio Renato Dall’Ara. Al momento, però, i tifosi azzurri non possono ancora acquistare tagliandi né per il settore ospiti né per gli altri settori dello stadio, in attesa delle decisioni dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive, che potrebbe imporre limitazioni alla vendita per i residenti in Campania.

Di seguito il comunicato del club felsineo: “Parte oggi la vendita dei biglietti per #BFCNapoli di domenica 9/11 alle 15: fino alle 22 di martedì 14/10 possono comprare solo gli abbonati al campionato attuale, sia su app che su fidelity, che possono acquistare per altre persone fino a 4 (abbonamento Plus) o 2 (abbonamento Basic) biglietti in unica transazione. Gli utilizzatori dei biglietti devono risiedere in Emilia Romagna.

Dalle 10 alle del 15/10 alle 22 del 19/10 l’acquisto sarà invece riservato ai possessori di fidelity card We Are One, sia online che nei punti vendita. Per la promozione possono essere utilizzate unicamente le fidelity emesse fino al 3/10 compreso. Dalle 10 del 20/10 la vendita sarà infine aperta a tutti, sia online che nei punti vendita. ATTENZIONE: fino alla riunione dell’Osservatorio i residenti in Campania non possono acquistare in nessun settore”.