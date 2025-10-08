Ufficiale I tifosi hanno scelto: ecco chi è l'MVP azzurro del mese di settembre

I tifosi hanno votato ed eletto Kevin De Bruyne come il giocatore del mese di settembre in casa Napoli. Di seguito il comunicato del club azzurro: “Kevin De Bruyne eletto Player of the Month di Settembre dai tifosi del Napoli. Attraverso la votazione sull’app ufficiale del Napoli, i sostenitori azzurri hanno premiato il nostro numero 11 come miglior giocatore del mese.

A Settembre De Bruyne si è reso protagonista con i gol in trasferta contro Fiorentina e Milan e con una serie di grandi giocate che hanno entusiasmato il pubblico. Complimenti a Kevin, POTM di Settembre powered by MSC!”.