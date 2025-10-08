Ufficiale

Mauritius-Camerun, le formazioni: Anguissa parte dalla panchina

Mauritius-Camerun, le formazioni: Anguissa parte dalla panchinaTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:10Notizie
di Francesco Carbone

Il Camerun scenderà in campo alle ore 15 contro Mauritius, allo stadio Cote d'Or National Sports Complex, per la nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali. Il commissario tecnico Marc Brys ha scelto di iniziare la gara lasciando in panchina il centrocampista del Napoli, André-Frank Zambo Anguissa. Di seguito l’11 titolare: