Il Camerun passa, 0-2 sul campo delle Mauritius: Anguissa entra nel finale

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 17:05Notizie
di Francesco Carbone

Vittoria convincente del Camerun, che passa sul campo delle Mauritius nella gara valida per la nona giornata delle qualificazioni ai Mondiali. Moumi Ngamaleu sblocca il punteggio al 57’, mentre il raddoppio arriva nei minuti di recupero con Mbeumo.

Un successo che permette alla nazionale guidata da Marc Brys di salire al secondo posto in classifica nel gruppo D, a quota 18 punti. André-Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, tenuto inizialmente in panchina, è entrato al 75’ al posto dell’autore del primo gol.