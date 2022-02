Inizia la missione Barça: Spalletti contro Xavi con almeno tre novità

Allenamento in mattinata a Castel Volturno e poi nel pomeriggio la partenza per Barcellona. Oggi inizia a tutti gli effetti la missione Camp Nou per il Napoli di Luciano Spalletti, atteso domani dall'andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro i blaugrana, per la prima volta fuori dalla Champions dopo addirittura 18 anni. Un avversario lontano dai massimi livelli degli anni scorsi, che vive una fase di rinnovamento, ma che s'è rinforzato a gennaio con elementi come Adama Traoré, Ferran Torres, Aubameyang e Pierre-Emerick Aubameyang ed è parso in crescita anche sul piano del gioco con Xavi (non a caso nelle ultime 6 giornate nessuno in Liga ha raccolto più punti).

Una sfida da Champions

Il Napoli arriva alla sfida del Camp Nou alla pari. Le credenziali della squadra di Spalletti sono di una squadra ancora in lotta per il massimo obiettivo in Serie A, con la miglior difesa e la seconda in Europa dopo il City nei top5 campionati europei. "Una squadra da Champions" in breve, come dichiarato proprio da Xavi nei giorni scorsi per sottolineare le difficoltà del sorteggio per gli spareggi d'Europa League. Rispetto all'ultimo incrocio, nel 2019, il Barça ha perso le super-stelle in attacco ed il Napoli è migliorato rispetto agli standard di Gattuso.

Spalletti con almeno tre novità

Il tecnico deve fare a meno di Lobotka, Politano e Lozano infortunati, oltre a Tuanzebe acciaccato e non in lista Uefa. La prima novità dovrebbe essere il portiere col ritorno di Alex Meret tra i pali. In difesa si va verso la conferma di Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui mentre a centrocampo la seconda novità col ritorno di Anguissa dall'inizio con Fabian. In attacco almeno un'altra, la terza, con Elmas dall'inizio a destra con Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Mertens può attaccare la titolarità di Zielinski o comunque avere ampio spazio nella ripresa.